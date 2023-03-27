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Пентагон хочет привлечь Кремниевую долину к производству оружия, - WSJ

Фото: Пентагон хочет привлечь Кремниевую долину к производству оружия (wikipedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Пентагон стремится вовлечь стартапы из Кремниевой долины к усилиям по финансированию и разработке новых технологий вооружения, поскольку США пытаются идти в ногу с военными достижениями Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам нынешних и бывших чиновников Пентагона, призыв к привлечению частного капитала проходит на фоне обеспокоенности тем, что консолидация оборонной промышленности США привела к зависимости от нескольких крупных компаний, которые полагаются на государственное финансирование исследований, и это препятствует инновациям. Между тем, Китай продвинулся вперед в некоторых ключевых технологиях, начиная от небольших дронов и заканчивая гиперзвуковыми ракетами, благодаря использованию Пекином внешних государственно-частных фондов руководства.

Соучредитель Центра инноваций национальной безопасности "Гордиев узел" Стив Бланк отметил, что, по некоторым оценкам, капитальные вливания Пекина в технологический сектор составляют более 1 триллиона долларов.

"Китай организован как Кремниевая долина, а Пентагон организован больше как детройтский автопроизводитель. Это нечестная борьба", - сказал он.

Отмечается, что недавно администрация Джо Байдена запросила 115 млн долларов на финансирование нового подразделения Пентагона "Офис стратегического капитала", призванного привлечь больше инвестиций, в частности венчурного капитала, в компании, которые производят технологии и продукты, которые считаются критически важными для военных.

При этом усилия совпадают с ростом интереса инвесторов венчурного капитала к военному бизнесу, что стимулируется сосредоточенностью США на Китае и успехом таких компаний, как SpaceX Илона Маска, в завоевании заказов Пентагона.

Как сообщалось ранее, американо-китайские отношения ухудшились до уровня 50-летней давности.

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