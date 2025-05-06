Пентагон действовал за спиной Трампа? Reuters раскрыло детали приостановки помощи США Украине

Приостановление военной помощи от Соединенных Штатов Америки Украине в феврале этого года было не ожидаемым и для Белого дома и американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Что предшествовало

В начале этого года администрация президента США Дональда Трампа заморозила финансирование программ по оказанию внешней помощи и выдачи грантов. Тогда заявлялось, что это может касаться военной помощи Украине.

По данным New York Times, приказ об остановке касался большинства программ военной и безопасности помощи, в том числе Украине, Тайваню и Иордании.

Но уже через несколько дней стало известно, что Штаты возобновили военную помощь Украине.

Что узнало Reuters

По словам трех издания, знакомых с ситуацией, отмена помощи произошла после того, как 30 января Трамп завершил совещание в Овальном кабинете по вопросам Украины. В этом совещании также принимал участие министр обороны Соединенных Штатов Америки (США) Пит Хегсет.

Отмечается, что во время совещания американские чиновники обсуждали идею прекращения помощи Украине, но Трамп не отдавал никаких распоряжений о прекращении помощи Украине.

Reuters пишет, что Трамп не знал о распоряжении Хегсета. По словам источников, этого не знали также и другие высокопоставленные чиновники по национальной безопасности, которые участвовали в совещании.

В ответ на просьбу прокомментировать этот доклад Белый дом сообщил Reuters, что Хегсет выполнил указание Трампа приостановить помощь Украине, что, по его словам, было позицией администрации на тот момент. Он не объяснил, почему, по словам собеседников Reuters, высшие чиновники по национальной безопасности, участвующие в обычном процессе принятия решений, не знали об этом приказе и почему он был так быстро отменен.

"Переговоры о прекращении российско-украинской войны были сложной и изменчивой ситуацией. Мы не собираемся подробно описывать каждый разговор между высшими должностными лицами администрации на протяжении всего процесса. Суть в том, что сегодня война гораздо ближе к завершению, чем когда президент Трамп вступил в должность", - сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.