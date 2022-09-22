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Пентагон не видит причин менять уровень готовности ядерных сил после заявления Путина

Фото: Пентагон не видит причин менять уровень готовности ядерных сил после заявления Путина (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США не считают, что на фоне заявлений президента России Владимира Путина о стратегическом вооружении следует менять уровень готовности американских ядерных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера на брифинге.

США "продолжат внимательно следить" за Россией. По его словам, в Вашингтоне "серьезно относятся к любым высказываниям" российских властей, но пока нет поводов менять "подход".

"Мы не видели ничего, что заставило бы нас изменить наш собственный уровень готовности", - заявил он.

Он отметил, что США продолжать тесное сотрудничество с международными партнерами и союзниками по оказанию Украине поддержки.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам пригрозил Западу применить ядерное оружие, подчеркнув, что его заявление "не является блефом".

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ПентагонЯдерное оружие