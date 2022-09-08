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Пентагон про атаки ЗСУ на півдні: операція цілеспрямована, українці перебирають ініціативу

Фото: у Пентагоні вважають, що ЗСУ на півдні перебирають ініціативу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові на півдні мають певні успіхи і перебирають ініціативу. Операція зі звільнення окупованих територій цілеспрямована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг очільника Пентагону Ллойда Остіна і голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі на базі "Рамштайн".

Міллі заявив, що не буде озвучувати цілі української армії і поточний прогрес, але зазначив, що успіхи безперечно є.

"Я не хочу говорити про те, які це цілі, це зарано. Але я б охарактеризував це як дуже цілеспрямована наступальна операція, калібрована для того, щоб визначити цілі та мету", - сказав генерал.

За його словами, ЗСУ мають чіткий і поступовий прогрес, хоч і невеликий, враховуючи довжину фронту.

"Стосовно розтягування сил, я не думаю, що воно відбувається від Харкова до Херсона. Бойові дії йдуть по всій лінії на 1300 кілометрів… Я не вважаю, що сили розтягнуто… Вони продовжують воювати, у них є сили, щоб це робити", - додав Міллі.

Водночас міністр оборони США підкреслив, що українські захисники мають засоби, щоб завдати росіянам втрат. Саме завдяки цьому динаміка на фронті змінюється.

"Українці мають додаткові можливості. Це HIMARS, це ракети HARM та інші речі, не лише вони надходять від нас, а й від інших союзників. І вони (українці - ред.) почали знову змінювати динаміку на полі бою. Вони перебирають ініціативу", - заявив Остін.

Нагадаємо, сьогодні на авіабазі Рамштайн пройшло чергове засідання Контактної групи з оборони України. На зустрічі був присутній міністр оборони Олексій Резніков, який також провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

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