Пенсію в Україні можна оформити онлайн

Пенсійний фонд України (ПФУ) впровадив нову модель звернення громадян за призначенням пенсії онлайн. Про це заявив голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус під час прес-конференції, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Щоб скористатися сервісом необхідно зареєструватися на веб-порталі ПФУ за допомогою електронного підпису. В особистому кабінеті потрібно заповнити онлайн-заяву та завантажити скан-копії необхідних документів, повідомив він.

За даними ПФУ, очікування розгляду заяви - 10 днів, сервіс є безкоштовним. Після прийняття рішення про призначення пенсії заявник отримає електронне повідомлення або СМС-повідомлення про необхідність візиту в сервісний центр за отриманням пенсійного посвідчення.

"Ми дуже сподіваємося, що основна маса людей з часом перейде на сервіс і буде робити відповідну подачу документів без необхідності звертатися безпосередньо до наших відділень", - сказав Капінус.

Особиста присутність у відділенні після отримання СМС-повідомлення все ж необхідна. Також потрібна буде і наявність оригіналів документів.

Нагадаємо, в липні 2019 року Державна служба статистики України оприлюднила дані щодо витрат з державного бюджету на соціальний захист населення України. За даними статистичного відомства, середній розмір призначених місячних пенсій пенсіонерів, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду, зріс у 30 разів з 84 грн у 2000 році до 2542 грн у 2019 році.

Відзначимо, за законом про державний бюджет України на 2019 рік мінімальна пенсія зросте за рік на 9% до 1638 грн.