Что предлагают изменить

Автор петиции просит правительство рассмотреть вопрос восстановления льготных условий выхода на пенсию для педагогических и медицинских работников.

В частности, предлагается вернуть право на пенсию за выслугу лет после 25 лет работы вместо 30 лет, как отмечено в обосновании обращения.

До 2011 года медики и педагоги могли воспользоваться таким правом после 25 лет выслуги.

Автор петиции объясняет инициативу сложными условиями труда, высокой профессиональной нагрузкой и ответственностью за жизнь, здоровье и развитие людей.

"Многолетняя работа в этих сферах нуждается в справедливом пенсионном подходе, который учитывает профессиональные риски и эмоциональное выгорание", - говорится в обращении.

Почему просят вернуть 25 лет

По мнению автора петиции, возобновление предварительных условий ухода на пенсию станет способом поддержать медиков и педагогов и учесть особенности их работы.

Инициаторы также считают, что это будет способствовать социальной справедливости в отношении работников этих профессий.

В то же время, регистрация петиции не означает, что правила пенсионного обеспечения уже изменились. Для этого требуются соответствующие решения на законодательном уровне.

По состоянию на сегодняшний день, петиция набрали чуть более 1 тысячи голосов из 25 тысяч необходимых.