Пенсию недоплатили? Юрист рассказал, что делать и куда обращаться

Правильность начисления пенсии можно перечислить даже без знания сложной формулы расчета - главное знать, какие документы и данные для этого понадобятся.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил адвокат, управляющий партнер АО Winner Partners Сергей Литвиненко.
Не редки случаи, когда человек обращается к юристу с подозрениями о том, что пенсия была сочтена неправильно.
"Я всю жизнь работал, у меня большой стаж, но пенсия почему-то очень маленькая", говорит клиент. Тогда первое, что нужно сделать – не сравнивать сумму с ожиданиями, а проверить пенсионное дело”, - рассказал адвокат.
Юрист выделил три основных блока, которые чаще всего влияют на размер выплаты.
Литвиненко отметил, что на практике случаются ситуации, когда у человека есть документы о заработке, которые могли бы повлиять на размер пенсии, но не были учтены фондом в полном объеме.
По словам адвоката, статья 42 Закона №1058-IV регулирует перерасчет пенсий в связи с изменением страхового стажа, заработка и других обстоятельств. ПФУ производит как массовые, так и индивидуальные перерасчеты.
В 2026 году перерасчет пенсий работающим пенсионерам производится в соответствии с частью четвертой статьи 42 закона и постановления Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2026 года №236.
Юрист объяснил, что если человек продолжил работать после назначения пенсии и приобрел дополнительный страховой стаж, выплату могут перечислить с учетом этого стажа, а при определенных условиях - и нового заработка.
"Большая зарплата после выхода на пенсию не означает автоматически, что ее обязательно будет выгодно учесть при пересчете", - подчеркнул Литвиненко.
Он добавил, что ПФУ сравнивает показатели и выбирает вариант более выгодный для пенсионера. Иногда более целесообразно оставить предварительный заработок и увеличить пенсию только за счет дополнительного стажа.
Адвокат посоветовал начинать с аудита пенсионного дела. Для этого необходимо получить информацию о:
Эти данные следует сравнить с имеющимися документами. По словам юриста, иногда такая проверка показывает, что оснований для увеличения пенсии нет, и человек понимает, почему получает именно такую сумму.
"Не нужно знать формулу пенсии наизусть, чтобы понять, что ее следует проверить. Нужно знать свои документы и понимать, какие именно данные Пенсионный фонд использовал для расчета", - подытожил Литвиненко.
Адвокат отметил, что перерасчет пенсии не всегда предполагает обращение в суд. В большинстве случаев сначала нужно обратиться в Пенсионный фонд, правильно сформулировать требование и предоставить недостающие документы.
Если ПФУ отказывается учесть подтвержденные законом обстоятельства, вопрос может перейти в плоскость административного обжалования и судебной защиты.
"Перед обращением в суд следует ответить на три ключевых вопроса: что именно учел ПФУ, что он не учел и какая конкретная норма закона дает человеку право на больший размер пенсии", - отметил юрист.
Между тем РБК-Украина ранее писала, что Пенсионный фонд в августе направил на выплаты пенсий почти 76 миллиардов гривен - это больше, чем месяцем ранее.
Кроме того, на страховые выплаты и больничные в августе ушло 3,2 миллиарда гривен, а на социальную помощь - 11,2 миллиарда гривен.
Также сообщалось, что украинцы, которым не хватает страхового стажа для пенсии по возрасту, могут рассчитывать на отдельную ежемесячную выплату от государства.
По данным источника, такую социальную помощь назначают людям от 65 лет с менее чем пятнадцатью годами стажа, а ее размер не может быть меньше ста процентов прожиточного минимума.