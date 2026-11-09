RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Пенсию могут приостановить через карту без движения: что делать

06:30 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: кому могут приостановить пенсию (коллаж РБК-Украина)

Пенсию могут приостановить, если банк сообщит Пенсионному фонду, что полгода на карте не было финансовых операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.

В Пенсионном фонде (ПФУ) объяснили, что выплату могут приостановить по нескольким причинам. Одна из них - сообщение банка об отсутствии финансовых операций в течение шести месяцев. Также выплату приостанавливают, если человек не сообщил, что не получает пенсию от России.

Как восстановить выплату

Вопрос о возобновлении решается после подачи заявления. Ее предоставляют через веб-портал электронных услуг ПФУ. Для этого требуется удаленная квалифицированная электронная подпись "Действие. Подпись" (Действие ID) или квалифицированная электронная подпись (КЭП).

Люди, временно находящиеся за границей, могут подать заявление по почте. В ней следует указать актуальные реквизиты банковского счета и факт, что выплаты от других государств, в частности России, человек не получает.

Что с идентификацией

Отдельно в ПФУ напомнили о ежегодной физической идентификации. До 31 декабря ее должны пройти пенсионеры, временно проживающие за пределами Украины или на оккупированных Россией территориях. Также ее проходят выехавшие из оккупации на подконтрольную Украине территорию, если выплата поступает в адрес в оккупированном регионе.

Пройти идентификацию можно четырьмя способами:

  • в видеоконференции с работником ПФУ - заявление подают заранее на вебпортале или через контакт-центр по номеру 0 800 503 753;
  • через посольство или консульство Украины - для тех, кто живет за границей;
  • онлайн на вебпортале ПФУ - с помощью "Дія. Підпис" (Действие ID);
  • лично в сервисном центре ПФУ или в банке, через который получают выплаты, с документом, удостоверяющим личность.

Если выплату прекратили из-за того, что человек не прошел идентификацию, его возобновят после прохождения процедуры.

Сделать это нужно в течение года с даты прекращения. Одновременно следует сообщить, что выплату от России человек не получает.

Как сообщало РБК-Украина, 2 ноября, получатели льгот на коммуналку должны уведомлять ПФУ об изменениях в течение 30 календарных дней.

Речь идет, в частности, об изменении состава семьи, места жительства или перечня коммунальных услуг.

Также мы писали, что пенсию назначают со дня обращения в ПФУ, а не задним числом, пояснил адвокат, арбитражный управляющий Сергей Литвиненко.

Исключение - если человек обратился не позднее чем через три месяца после достижения пенсионного возраста.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Пенсионный возрастПенсии в Украине