Сколько государство доплачивает пенсионерам от 70 лет и кому прибавляют по 4 тысячи, - ответ ПФУ

Пенсионерам от 70 лет государство добавляет деньги к пенсии, если оно мало. Сколько именно зависит от возраста и страхового стажа, а самые большие суммы предусмотрены для людей от 80 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины .

Такие доплаты начисляются автоматически. Людям не нужно идти в Пенсионный фонд с заявлением.

Ежемесячная компенсация для людей от 70 лет

Компенсационную выплату назначают, если пенсия человека меньше 10 340,35 гривны. Это средняя зарплата в Украине за 2020 год, с которой уплачены страховые взносы. С нее считают пенсию.

В размере пенсии входят надбавки, повышение, дополнительные пенсии, целевая денежная помощь, индексация и другие доплаты. Также учитывают ежемесячную компенсацию в случае потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы.

Размер компенсации зависит от возраста:

до 570 гривен – людям старше 80 лет;

до 456 гривен – людям в возрасте от 75 до 80 лет;

до 300 гривен – людям в возрасте от 70 до 75 лет.

Выплату назначают со дня, когда человеку исполнилось 70, 75 или 80 лет. Вид пенсии, закон, по которому ее назначили, продолжительность страхового стажа и то, работает ли человек, не имеют значения.

Доплата к пенсии с 1 марта 2026 года

Если даже после компенсации пенсия меньше определенной суммы, государство доплачивает разницу. Это касается людей, которым пенсию назначили по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Доплату учитывают при последующих перерасчетах пенсии.

Минимальные суммы таковы:

4 213 гривен – для людей от 80 лет со страховым стажем 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин;

4 050 гривен – для людей в возрасте от 70 до 80 лет со стажем 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин;

3 725 гривен – для людей до 70 лет со стажем 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин.

Если стажа меньше 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин, доплату считают пропорционально стажу. Для этого берут сумму 4050 гривен.

Для людей от 80 лет со стажем не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин пенсионная выплата не может быть менее 4 213 гривен. Для людей в возрасте от 75 до 80 лет - не менее 4 050 гривен.

Напомним, что пенсию можно оформить онлайн без визита в ПФУ . Заявление подается на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда, а для входа требуется электронная идентификация.