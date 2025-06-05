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На пенсию можно выйти раньше 60 лет: ПФУ назвал условие

Фото: На пенсию можно выйти раньше (facebook.com.ukrposhta)
Автор: Александр Белоус

Работа во вредных условиях дает право на досрочную пенсию. Чтобы выйти на пенсию раньше 60 лет, нужна справка предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда ПФУ.

Как отметили в ПФУ, наличие стажа работы во вредных условиях продолжительностью 10 лет и страхового стажа не менее 25 лет дает право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях по достижении 55-летнего возраста.

Подтверждение права на льготное пенсионное обеспечение осуществляется на основании записей в трудовой книжке и уточняющих справок, которые выдают предприятия, учреждения, организации или их правопреемники.

В справке должны быть указаны: периоды работы, которые засчитываются в специальный стаж; профессия или должность; характер выполняемой работы; раздел, подраздел, пункт, наименование списков или их номера, куда включается этот период работы; первичные документы за время выполнения работы, на основании которых выдана такая справка.

"Необходимость предоставления справки, уточняющей характер выполняемой работы, обусловлена, в частности, тем, что в трудовой книжке отсутствует информация о занятости в течение полного рабочего дня во вредных и тяжелых условиях труда", - пояснили в ПФУ.

 

 

Пенсионеры в Украине

По данным ПФУ, количество пенсионеров в Украине на 1 апреля 2025 года составляло 10,3 млн человек.

Распределение пенсионеров на 1 апреля 2025 года по видам назначенных выплат было следующим:

  • по возрасту - 72,50%
  • по инвалидности - 15,24%
  • в случае потери кормильца - 6,61%
  • за выслугу лет - 5,08%
  • социальные пенсии - 0,53%
  • пожизненное содержание судей - 0,04%.

Подробнее о том, кто имеет право на досрочную пенсию, читайте в материале РБК-Украина.

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