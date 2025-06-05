На пенсию можно выйти раньше 60 лет: ПФУ назвал условие

Как отметили в ПФУ, наличие стажа работы во вредных условиях продолжительностью 10 лет и страхового стажа не менее 25 лет дает право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях по достижении 55-летнего возраста.

Подтверждение права на льготное пенсионное обеспечение осуществляется на основании записей в трудовой книжке и уточняющих справок, которые выдают предприятия, учреждения, организации или их правопреемники.

В справке должны быть указаны: периоды работы, которые засчитываются в специальный стаж; профессия или должность; характер выполняемой работы; раздел, подраздел, пункт, наименование списков или их номера, куда включается этот период работы; первичные документы за время выполнения работы, на основании которых выдана такая справка.

"Необходимость предоставления справки, уточняющей характер выполняемой работы, обусловлена, в частности, тем, что в трудовой книжке отсутствует информация о занятости в течение полного рабочего дня во вредных и тяжелых условиях труда", - пояснили в ПФУ.