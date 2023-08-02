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У Пенсійному фонді Марганця чоловік взяв заручницю, погрожуючи гранатою. Пролунав вибух

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Дніпро, Середа 02 серпня 2023 11:39
У Пенсійному фонді Марганця чоловік взяв заручницю, погрожуючи гранатою. Пролунав вибух Фото: у ПФУ Марганця Дніпропетровської області чоловік взяв заручницю, погрожуючи гранатою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Марганці Дніпропетровської області в приміщенні будівлі Пенсійного фонда пролунав вибух у середу, 2 серпня. Чоловік зайшов туди, погрожуючи гранатою, яка потім вибухнула та узяв в заручники жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

За попередньою інформацією, невідомий чоловік підірвав боєприпас, внаслідок чого отримав травми. Інші люди, які перебували в приміщенні, не постраждали.

Так, 2 серпня о 08:56 годині на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік зайшов до будівлі управління пенсійного фонду з гранатою в руках та взяв заручницю, погрожуючи підірвати боєприпас.

"На місце події негайно прибули працівники поліції. В ході перемовин з поліцейськими він відпустив жінку, після чого підірвав боєприпас. Поліцейські на місці надали йому домедичну допомогу", - розповіли в поліції.

Зараз на місці події тривають слідчі дії.

Як повідомлялося, раніше у Харкові від вибуху гранати загинув чоловік. У момент вибуху він тримав її у руці. Також у Київській області чоловік підірвав запал від гранати прямо в руках.

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Дніпропетровська область вибухи
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