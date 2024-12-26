Пенсионный фонд сократил выплаты украинцам за последний месяц 2024 года

Это меньше, чем в ноябре, когда на выплаты было направлено 63,6 млрд гривен.

И меньше, чем в октябре, когда ПФУ выплатил рекордную сумму в истории фонда - 64,0 млрд гривен.

Всего с начала года Пенсионный фонд перечислил на пенсии 741,2 млрд гривен, в том числе:

Декабрь - 63,3 млрд гривен

Ноябрь - 63,6 млрд гривен,

Октябрь - 64,0 млрд гривен,

Сентябрь - 62,9 млрд гривен,

Август - 63,5 млрд гривен,

Июль - 62,4 млрд гривен,

Июнь - 62,3 млрд гривен,

Май - 60,9 млрд гривен,

Апрель - 60,5 млрд гривен,

Март - 57,6 млрд гривен,

Февраль - 51,0 млрд гривен,

Январь 50,4 млрд гривен

Пенсии в Украине

Напомним, в ноябре 2024 года общая численность пенсионеров в Украине составляла 10,353 млн человек, что на 10,5 тысяч больше, чем месяц назад.

По данным ПФУ, больше всего пенсионеров было в Днепропетровской области 876,0 тысяч человек. Кроме того, в Киеве 745,6 тысяч пенсионеров, в Харьковской области - 707,4 тысяч, в Донецкой области - 617,4 тысяч, во Львовской области - 669,3 тысяч человек.

Через текущие счета в банках пенсии получают 8,362 млн человек. Остальные 1,991 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".