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Пенсионный фонд разрешил покупать страховой стаж: как работает механизм

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Суббота 08 апреля 2023 14:00
Пенсионный фонд разрешил покупать страховой стаж: как работает механизм Фото: пенсионный фонд разрешил покупать страховой стаж (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Пенсионный фонд запустил механизм добровольных страховых взносов, позволяющий покупать страховой стаж для будущей пенсии или увеличивать ее размер.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя руководителя Офиса президента Юлии Соколовской.

Кого может заинтересовать механизм:

  • людей, которые сейчас зарабатывают за границей, но хотели бы получать пенсию в Украине;
  • лиц предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для пенсии;
  • работников с низкими официальными доходами, которые путём добровольных взносов могут увеличить будущую пенсию.

Для начала необходимо заключить договор с Пенсионным фондом с помощью электронной подписи, Дия.Подписи или системы GOV.ID, после чего можно самостоятельно определить продолжительность, периодичность и размер страховых взносов.

Суммы страховых взносов засчитываются за месяц, в котором деньги попали на счет Пенсионного фонда.

Для незастрахованных лиц месяц будет отнесен к страховому стажу, а для застрахованных - увеличена зарплата для исчисления пенсии.

Пенсионный фонд разрешил покупать страховой стаж: как работает механизм

Фото: пенсионный фонд разрешил покупать страховой стаж (pfu.gov.ua)

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