Пенсионная реформа: в правительстве хотят, чтобы украинцы платили до 10% из зарплаты

"Средний взнос, который покрывал бы все необходимые расходы и сохранял средства в их эквиваленте для человека, это по меньшей мере 7-10% из заработной платы", - сказала она.

Жолнович сообщила, что законопроектом предусмотрена обязательная плата и работодателем, и работниками. Первоначально обязательная уплата будет касаться только работодателей, однако работники могут платить добровольно.

По ее словам, предусмотренного 3% обязательного взнгса с работодателя "немного мало". "Очевидно, что сам работник своими средствами должен приобщаться, чтобы его вклад был оптимальным и из этого можно было извлечь выгоду", - сообщила Жолнович.

Также она добавила, что для создания необходимой инфраструктуры требуется минимум год.

"Для полноценного запуска обязательного накопительного уровня пенсионного обеспечения мы работаем над разработкой необходимой инфраструктуры. В частности, нужно создать Государственный накопительный фонд, обеспечить функционирование цифровых систем сбора и администрирования. Эти наработки будут способствовать качественному внедрению изменений", - сказала она Жолнович.