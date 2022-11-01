На пенсии украинцев из госбюджета дополнительно направят почти 40 млрд гривен

Кабинет министров предлагает увеличить расходы на Пенсионный фонд Украины на 38,9 млрд гривен. В проекте государственного бюджета на 2023 год ко второму чтению на ПФУ планируются расходы в сумме 271,9 млрд. гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект госбюджета ( №8000 ).

"Для решения вопросов как социального, так и экономического характера предусмотрено увеличение расходов государственного бюджета, в частности на: своевременные выплаты пенсий гражданам (трансферт Пенсионного фонда Украины из государственного бюджета) - 38 924,1 млн грн", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Увеличение доходов и расходов бюджета

Доработанный к второму чтению законопроект предусматривает доходы бюджета на 2023 год (без трансфертов) в сумме 1 310 179,7 млн грн, в том числе доходы общего фонда - 1 154 030,4 млн грн и доходы специального фонда - 156 149,3 млн грн и предлагается увеличить по сравнению с первым чтением на 50 087,4 млн грн, в том числе по общему фонду увеличить на 26 465 млн грн, а по специальному фонду увеличить на 23 622,4 млн гривен.

Расходы и предоставление кредитов увеличены в законопроекте к второму чтению по сравнению с первым чтением выросли на 66 823,6 млн грн и составляют 2 640 225 млн грн, в том числе расходы общего фонда - 2 311 681,7 млн грн и расходы специального фонда - 328 543,3 млн. гривен.