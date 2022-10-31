Подготовленный ко второму чтению бюджет-2023 подали в Раду

Кабинет министров Украины подал в Верховную раду подготовленный ко второму чтению законопроект о государственном бюджете на 2023 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

Отметим, в этом году будет сокращенная процедура принятия госбюджета. В частности, не будет третьего чтения, а второе (финальное), как ожидается, пройдет на третьей неделе ноября.

По его словам, подготовленный ко второму чтению законопроект был сегодня утвержден на сегодняшнем заседании правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров подготовил законопроект о бюджете ко второму чтению, а также объяснил, что изменилось. В частности, расходы на оборону в следующем году составят более 1 трлн гривен, что составляет рекордные 18% ВВП.

Кроме того, вырастут расходы на пенсии и на мероприятия по восстановлению разрушенных войной объектов.

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