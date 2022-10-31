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Подготовленный ко второму чтению бюджет-2023 подали в Раду

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Киев, Понедельник 31 октября 2022 21:56
Подготовленный ко второму чтению бюджет-2023 подали в Раду Фото: Верховная рада получила проект бюджета на следующий год (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Кабинет министров Украины подал в Верховную раду подготовленный ко второму чтению законопроект о государственном бюджете на 2023 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

По его словам, подготовленный ко второму чтению законопроект был сегодня утвержден на сегодняшнем заседании правительства.

Отметим, в этом году будет сокращенная процедура принятия госбюджета. В частности, не будет третьего чтения, а второе (финальное), как ожидается, пройдет на третьей неделе ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров подготовил законопроект о бюджете ко второму чтению, а также объяснил, что изменилось. В частности, расходы на оборону в следующем году составят более 1 трлн гривен, что составляет рекордные 18% ВВП.

Кроме того, вырастут расходы на пенсии и на мероприятия по восстановлению разрушенных войной объектов.

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