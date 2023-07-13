Пенсии свыше 10 тысяч гривен: сколько украинцев получает высокие выплаты
Фото: миллион украинцев получают пенсию свыше 10 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
По состоянию на 1 июля 2023 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 1,1 млн украинцев. Это составляет 10,4% от общего числа пенсионеров (10,55 млн человек).
По данным ПФУ, половина украинцев получают пенсии до 4 тысяч гривен.
Размер пенсий распределяется следующим образом:
- до 2000 гривен - 0,6%, 63 674 человек, средняя пенсия - 1 227,80 гривен,
- от 2001 до 3000 гривен - 29,5%, 3 107 388 человек, средняя пенсия - 2 619,19 гривен,
- от 3001 до 4000 гривен - 21,3%, 2 243 433 человек, средняя пенсия - 3 547,2 гривен,
- от 4001 до 5000 гривен - 15,0%, 1 585 453 человек, средняя пенсия - 4 406,61 гривен,
- от 5001 до 10000 гривен - 23,2%, 2 452 277 человек, средняя пенсия - 6 833,81 гривен,
- более 10000 гривен - 10,4%, 1 100 111 человек, средняя пенсия - 14 660,48 гривен.
Индексация чиновниками и депутатам
В Украине с 1 июля автоматически индексированы на 19,7% пенсии некоторым категориям. Перерасчет пенсий проведен 19 419 пенсионерам, средний размер повышения = 1020,71 гривен.
Из них бывшим чиновникам повысил пенсии на 1046,70 грн; бывшим народным депутатам на 1450,98 гривен.