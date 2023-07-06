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Чиновникам, депутатам и ученым добавили к пенсии тысячу гривен

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Украина, Четверг 06 июля 2023 09:14
Чиновникам, депутатам и ученым добавили к пенсии тысячу гривен Фото: чиновникам и депутатам индексировали пенсии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине с 1 июля автоматически (без обращений пенсионеров) индексированы на 19,7% пенсии по некоторым категориям. Выплата перерассчитанных пенсий производится с июля в установленные пенсионерам даты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ).

Перерасчет пенсий проведен 19 419 пенсионерам, средний размер повышения – 1020,71 грн.

Из них:

  • 16 989 пенсионерам, которым пенсии назначены в соответствии с законом "О государственной службе", в среднем выплаты повышены на 1046,70 грн;
  • 659 пенсионерам в закон "О статусе народного депутата Украины" - на 1450,98 грн;
  • 1574 пенсионерам в закон "О службе в органах местного самоуправления" - на 634,89 грн;
  • 197 пенсионерам в закон "О научной и научно-технической деятельности" - на 422,51 грн.

Чиновникам, депутатам и ученым добавили к пенсии тысячу гривен

Индексация пенсии

Напомним, в Украине с 1 марта проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен.

По данным ПФУ, всего с 1 марта перечислено 10,5 млн пенсий, средний размер повышения - 579,10 гривен.

Эта индексация затронула не всех пенсионеров. Своим решением правительство решило провести индексацию чиновникам, депутатам и ученым с 1 июля.

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