Пенсия за выслугу лет: сколько украинцев ее получают и какие условия

Пенсии по инвалидности получают 5% из 10,3 млн украинских пенсионеров по состоянию на 1 июля 2024 года. Она устанавливаются отдельным категориям граждан, занятым в работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или годности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
Условия назначения и продолжительность специального стажа работы, дающей право на назначение пенсии за выслугу лет, зависит от профессий/должностей, на которых работал человек и закона, согласно которому назначается такая пенсия.
Пенсии за выслугу лет назначаются:
Независимо от возраста:
После достижения возраста от 50/55 лет мужчинами, от 45/50 - женщинами и при наличии соответствующего общего стажа, в том числе стажа работы по профессии/должности:
Размеры пенсий определяются согласно статьям 27, 28 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и зависят от продолжительности приобретенного страхового стажа и полученной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.
Назначается со дня обращения при увольнении с работы/должности, дающей право на такую пенсию.
Пенсия за выслугу лет назначается военнослужащим при условии
Размеры пенсий определяются: от 50% (уволенным в отставку по возрасту или по состоянию здоровья от 55%) до 70% соответствующих сумм их денежного довольствия в зависимости от продолжительности выслуги.
Минимальный размер пенсий за выслугу лет военным не может быть ниже 3854 грн.
Право на пенсию за выслугу лет независимо от возраста имеют работники прокуратуры, у которых на день обращения за назначением такой пенсии имеют не менее 25 лет выслуги, в том числе стажа работы на должностях прокуроров не менее 15 лет.
Размеры пенсий определяются - 60 % суммы их месячной заработной платы.
Работникам, не имеющим выслуги 25 лет, но отработавшим на должностях прокуроров не менее 15 лет и имеющим страховой стаж 35 лет мужчины, 30 лет - женщины, пенсия за выслугу лет назначается после достижения мужчинами 57 лет, женщинами - 55 лет.
Размер пенсии определяется пропорционально количеству полных лет работы на прокурорских должностях.
Напомним, по состоянию на 1 июля в Украине было 10,245 млн. пенсионеров. Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим: