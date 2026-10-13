Пенсия умершего родственника: кто имеет право забрать деньги

Недополученная пенсия - это деньги, которые принадлежали человеку при жизни, но не дошли до него из-за смерти. Их выплачивают по месяцу смерти включительно.

Правила прописаны в статье 52 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Обратиться за выплатой члены семьи должны в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Кто из родственников имеет право на выплату

Деньги могут получить члены семьи, жившие вместе с пенсионером на день его смерти. Также право имеют нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на его содержании. Жили ли они вместе, в этом случае не имеет значения.

К нетрудоспособным относятся муж или жена, отец и мать - если они имеют инвалидность или достигли 65 лет или пенсионного возраста.

Сюда же входят дети до 18 лет, в том числе родившиеся в течение 10 месяцев после смерти кормильца. Дети постарше попадают в этот список, если инвалидность возникла у них еще до 18 лет.

Есть еще один случай. Право имеют муж или жена умершего, а если их нет - один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка. Возраст и работоспособность здесь не важны, но человек не должен работать и должен ухаживать за ребенком умершего, пока ему не исполнится 8 лет.

Если за выплатой обратилось несколько родственников, сумму делят между ними поровну.

Куда обращаться и какие документы нужны

Заявление можно подать в сервисном центре Пенсионного фонда или онлайн - через вебпортал электронных услуг ПФУ. Перечень документов в обоих случаях одинаков.

Вместе с заявлением необходимо предоставить:

свидетельство о смерти;

документы, подтверждающие родственные отношения с умершим пенсионером;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

реквизиты банковского счета.

Члены семьи, жившие с пенсионером, добавляют паспорт или другие документы, подтверждающие совместное проживание на день смерти. Нетрудоспособные члены семьи представляют документы, подтверждающие, что они были на его содержании.

Если родственников нет или они не обратились за выплатой в срок, недополученная сумма входит в состав наследства.

Тогда к документу, удостоверяющему личность, и свидетельству о смерти нужно добавить свидетельство о праве на наследство.

Есть исключение для пенсий, назначенных по Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

Они не входят в состав наследства. Их выплачивают по обращениям, поступившим не позднее чем через шесть месяцев после смерти пенсионера.

Напомним, переселенцам могут прекратить выплаты из-за сбоя в данных о пересечении границы .

Ориентировочно в 7 из 10 случаев, рассмотренных Офисом омбудсмана, были основания считать такие решения неправомерными.