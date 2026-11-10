Пенсия может быть больше: на какие доплаты имеют право пенсионеры в Украине

Какие надбавки существуют и сколько доплачивают

В Пенсионном фонде назвали восемь оснований, по которым пенсию могут увеличить. Размер нескольких доплат считают от прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность. В 2026 году он составляет 2595 грн.

Содержание нетрудоспособных членов семьи. Неработающим пенсионерам, имеющим на содержание детей до 18 лет, доплачивают 150 грн на одного ребенка. Неработающим военным пенсионерам надбавка составляет 50% прожиточного минимума - 1 297,50 грн на каждого нетрудоспособного члена семьи.

Родственник, на которого оформляется надбавка, не должен получать собственную пенсию или государственную социальную помощь. Если в семье несколько пенсионеров, надбавку назначают только одному из них – по их выбору. Выплату устанавливают с первого числа месяца после подачи заявления.

Для оформления нужны паспорт, идентификационный код, документы о родстве и подтверждение, что человек содержит нетрудоспособного родственника.

Постоянный посторонний уход. Чтобы оформить эту надбавку, следует обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и заключением врача. Закон не позволяет одновременно получать ее и государственную социальную помощь по уходу.

Почётные доноры Украины. Им доплачивают 10% прожиточного минимума на одного человека ежемесячно. Статус почетного донора имеют люди, безвозмездно сдавшие 40 максимально допустимых доз крови, 60 доз плазмы или 40 доз клеток крови.

Горные населенные пункты. Прибавка составляет 20% прожиточного минимума для людей, потерявших трудоспособность. Для нее нужно жить или работать в горном населенном пункте не менее шести месяцев подряд.

Пенсионер должен оформить удостоверение жителя горного населенного пункта в органе местного самоуправления, а затем подать заявление и документы в Пенсионный фонд. В 2026 году право на эту надбавку получили также внутриперемещенные лица.

Особые награды, реабилитация и статус ветерана войны. Для этих категорий действуют отдельные правила. Размер повышения зависит от статуса и группы инвалидности. Если закон не устанавливает ограничения, такие доплаты могут выплачиваться вместе с другими надбавками.

Сверхурочный страховой стаж. Доплата составляет 1% от рассчитанной пенсии, но не более 25,95 грн за каждый полный год стажа сверх нормы. Неполный год не учитывают.

Для пенсий, назначенных или перечисленных после 1 октября 2011 года, норма – 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин. Если пенсию назначили ранее, сверхурочной считается стаж более 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Что нужно знать об оформлении

Не все прибавки начисляются автоматически. Некоторые из них назначаются только после заявления в Пенсионный фонд.

Одновременно можно получать возрастную доплату, надбавку за сверхурочный стаж, пенсию за особые заслуги, повышение ветеранов войны и других льготных категорий, а также государственную доплату до гарантированного минимума.

Перед обращением в Пенсионный фонд следует уточнить условия конкретной надбавки.

Как сообщало РБК-Украина, некоторые пенсионеры могут получить прибавку примерно в 54%, если выполняют все условия закона.

Для этого важны работа после достижения пенсионного возраста и официальная зарплата.