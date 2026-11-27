Речь идет об украинцах, выехавших на постоянное проживание в страны, с которыми в Украине есть международный договор о социальном или пенсионном обеспечении. Пенсию получают по месту жительства на условиях настоящего договора.

Деньги переводят раз в квартал. Их посылают на личный счет пенсионера в банке страны проживания или через соответствующий орган этого государства.

Что нужно подтверждать каждый год

Каждый год, начиная с первого квартала нового года, пенсию выплачивают только при условии, что есть подтверждение: человек жив. Это предусматривает инструкцию о порядке перевода пенсий гражданам, выехавшим на постоянное проживание за границу.

Порядок и сроки представления документов зависят от страны проживания.

Какие правила действуют в разных странах

Пенсионеры, живущие в Испании, Португалии, Словакии и Чехии и получающие выплаты от Украины на банковские счета, должны ежегодно не позднее 31 декабря посылать в ПФУ по почте заявление "Подтверждение о нахождении человека в живых". Заявление нужно заполнить и официально удостоверить у уполномоченного должностного лица зарубежного дипломатического учреждения Украины.

В Польше пенсионеры, постоянно там живущие и получающие выплату по соглашению между Украиной и Польшей, присылают заверенное заявление.

Заявление может быть удостоверено управлением социального страхования Польши (ZUS), польским нотариусом или уполномоченным лицом дипломатического представительства или консульского учреждения Украины в Польше.

Пенсионерам, постоянно живущим в Болгарии, нужно раз в год, в ноябре, послать в ПФУ по почте формуляр УКР/БГ 5 "Свидетельство о том, что правоспособное лицо живое". Его официально удостоверяют в территориальном подразделении Национального института страхования Болгарии или у нотариуса по месту жительства.

В Эстонии, Латвии и Литве пенсии выплачиваются через определенные органы этих государств. Поэтому пенсионерам не нужно посылать в ПФУ никаких заявлений или формуляров о том, что они живы.

Также не нужно информировать ПФУ тем, кто постоянно живет в Азербайджане, Молдове и Грузии. Выплату украинских пенсий там также контролируют соответствующие органы этих стран.