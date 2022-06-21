Пенсія у 60 років: який стаж необхідний з 2022 року для виходу на відпочинок

Призначення пенсії

Як зазначили у ПФУ, за відсутності необхідного страхового стажу пенсія за віком може бути призначена пізніше (наприклад, якщо особа працюватиме та набуде необхідні 29 років страхового стажу) або у 2025 році після досягнення віку 63 роки за наявності страхового стажу не менше 22 роки.

Водночас наявність страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення особою відповідного віку, додали в прес-службі.

У ПФУ нагадали, страховий стаж після 1 січня 2004 року обчислюється територіальними органами Фонду за даними, що містяться в реєстрі застрахованих осіб, а за періоди до 1 січня 2004 року - на підставі трудової книжки та інших документів.

Пенсія за віком може призначатись автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем чи застрахованою особою було подано для оцифрування трудову книжку). Якщо за даними реєстру застрахованих осіб стажу недостатньо, то для призначення пенсії необхідно подати заяву та додаткові документи.

Заява на призначення пенсії

У ПФУ звертають увагу, що в органах Фонду впроваджено екстериторіальний принцип обслуговування громадян: заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати до будь-якого сервісного центру обраного Головного управління Фонду.

Також заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати в електронній формі через веб-портал електронних послуг Фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Перелік основних документів, які подаються для призначення пенсії: