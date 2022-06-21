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Пенсія у 60 років: який стаж необхідний з 2022 року для виходу на відпочинок

Фото: у 2022 році для виходу на пенсію потрібно 29 років стажу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Особи, які досягли віку 60 років у 2022 році, мають право на призначення пенсії за віком за наявності страхового стажу не менше 29 років. Стаж поступово збільшується за умовами пенсійної реформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

Призначення пенсії

Як зазначили у ПФУ, за відсутності необхідного страхового стажу пенсія за віком може бути призначена пізніше (наприклад, якщо особа працюватиме та набуде необхідні 29 років страхового стажу) або у 2025 році після досягнення віку 63 роки за наявності страхового стажу не менше 22 роки.

Водночас наявність страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення особою відповідного віку, додали в прес-службі.

У ПФУ нагадали, страховий стаж після 1 січня 2004 року обчислюється територіальними органами Фонду за даними, що містяться в реєстрі застрахованих осіб, а за періоди до 1 січня 2004 року - на підставі трудової книжки та інших документів.

Пенсія за віком може призначатись автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем чи застрахованою особою було подано для оцифрування трудову книжку). Якщо за даними реєстру застрахованих осіб стажу недостатньо, то для призначення пенсії необхідно подати заяву та додаткові документи.

Заява на призначення пенсії

У ПФУ звертають увагу, що в органах Фонду впроваджено екстериторіальний принцип обслуговування громадян: заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати до будь-якого сервісного центру обраного Головного управління Фонду.

Також заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати в електронній формі через веб-портал електронних послуг Фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Перелік основних документів, які подаються для призначення пенсії:

  • паспорт;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом (денна форма навчання), військовий квиток тощо);
  • довідка про заробітну плату за 60 місяців підряд до липня 2000 року (за бажанням пенсіонера);
  • документи, які засвідчують особливий статус особи (за наявності).

Нагадаємо, за умовами пенсійної реформи 2011 року, страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію, поступово збільшується. З 2028 року це буде 35 років.

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Пенсія в Україні