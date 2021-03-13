Пенсійний вік для частини українців підвищать з 1 квітня: кого це торкнеться

Згідно з законом, кожен рік пенсійний вік для жінок збільшувався на півроку. У 2021 році відбудеться останній етап підвищення.

Таким чином, право на отримання пенсії у віці 59 років 6 місяців мають жінки, які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року.

У 60 років на пенсію будуть виходити жінки, які народилися після 1 квітня 1961 року.

Крім того, пенсійною реформою 2017 року було передбачено поступове підвищення страхового стажу, необхідного для отримання пенсії за віком. Починаючи з 2018 року вимога до стажу підвищується на 12 місяців, поки у 2028 році він не досягне 35 років. Зараз право на пенсію в 60 років мають українці зі стажем 28 років. Для тих, у кого немає такого стажу, передбачений вихід на пенсію в 63 роки.