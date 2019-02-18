У Пенсійному фонді назвали суму надходжень від розмитнення "євроблях"

Усі митні платежі від євроблях йдуть до Пенсійного фонду

В Пенсионный фонд Украины от растаможки автомобилей с еврономерами поступило 5,58 млрд грн, из которых в 2019 году - 4,71 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Пенсионного фонда.

По данным пресс-службы Министерства финансов, с 25 ноября 2018 года по 14 февраля 2019 года (включительно) граждане Украины осуществили таможенное оформление 106,2 тыс. транспортных средств с иностранной регистрации, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

Общая сумма поступлений в бюджет от таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации составила 6,6 млрд грн (из них 0,6 млрд грн - пошлина, 1,9 млрд грн - НДС, 3,3 млрд грн - акцизный налог, 0,8 млрд грн - средства, которые были добровольно уплачены гражданами в госбюджет для освобождения от административной ответственности за нарушение таможенных режимов).

По данным Минфина, в 2019 году от таможенных платежей в бюджет поступило 4,9 млрд грн. План на 2019 год составил 1,0 млрд. грн.

Напомним, что все таможенные платежи, которые поступают от таможенного оформление автомобилей на иностранной регистрации, направляются в Пенсионный фонд Украины.

Отметим, 22 февраля 2019 года истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке.