Пенсіонери отримали підвищення з 1 січня: кого це торкнеться

Для частини непрацюючих пенсіонерів з 1 січня 2021 року мінімальна пенсія за віком зросла з 2000 до 2400 грн. Це відбулося у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 5000 до 6000 грн.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як зазначається в повідомленні, для осіб, які досягли віку 65 років, за наявності у чоловіків 35 років, у жінок 30 років страхового стажу, мінімальний розмір пенсії за віком становить 40% мінімальної заробітної плати.

"Перерахунок пенсії проведено з дня встановлення нового розміру мінімальної заробітної плати, крім пенсіонерів, які працюють (проводять діяльність, пов'язану з отриманням доходу, що е базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування)", - йдеться в повідомленні.

Пенсіонерам, які працюють, після звільнення з роботи або припинення такої діяльності пенсія перераховується з урахуванням мінімальної заробітної плати, визначеної на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності, зазначили в ПФУ.

Нагадаємо, законом про державний бюджет на 2021 рік передбачено зростання мінімальної зарплати з 1 січня з 5000 до 6000 гривень. З 1 грудня 2021 року мінімальна зарплата зросте до 6500 гривень.

Відзначимо, за даними Пенсійного фонду, станом на 1 жовтня 2020 року, середній розмір виплати для 11,220 млн пенсіонерів становив 3 410,6 гривень.