Усіх пенсіонерів переведуть на картки. Доставка "Укрпоштою" стане платною для більшості

Документ поки не оприлюднено на сайті уряду, проте раніше Мінсоцполітики публікувало проект нормативного акту.

Зокрема, планується провести конкурсний відбір з виплати та доставки пенсій і грошової допомоги для операторів поштового зв'язку. Після конкурсу, з 1 вересня всіх пенсіонерів переведуть в уповноважений банк.

Згідно з документом, для забезпечення доставки пенсій уповноважений банк на договірних засадах може залучати операторів поштового зв'язку. Оплата послуг по доставці додому буде проводитися одержувачами самостійно.

Водночас доставка пенсій і допомоги одержувачам додому з числа осіб з інвалідністю I групи, осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійного стороннього догляду, осіб, які досягли 80-річного віку, буде оплачуватися органами Пенсійного фонду України.