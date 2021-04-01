Усіх пенсіонерів переведуть на картки. Доставка "Укрпоштою" стане платною для більшості

Кабінет міністрів схвалив постанову про проведення конкурсу на доставку пенсій і соціальних виплат в Україні. Після конкурсу, з 1 вересня 2021 року, отримання грошей у готівковій формі буде безкоштовним лише для частини пенсіонерів.
Про прийняття постанови повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.
Документ поки не оприлюднено на сайті уряду, проте раніше Мінсоцполітики публікувало проект нормативного акту.
Зокрема, планується провести конкурсний відбір з виплати та доставки пенсій і грошової допомоги для операторів поштового зв'язку. Після конкурсу, з 1 вересня всіх пенсіонерів переведуть в уповноважений банк.
Згідно з документом, для забезпечення доставки пенсій уповноважений банк на договірних засадах може залучати операторів поштового зв'язку. Оплата послуг по доставці додому буде проводитися одержувачами самостійно.
Водночас доставка пенсій і допомоги одержувачам додому з числа осіб з інвалідністю I групи, осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійного стороннього догляду, осіб, які досягли 80-річного віку, буде оплачуватися органами Пенсійного фонду України.
Нагадаємо, зараз через "Укрпошту" отримують пенсії 3,5 млн осіб.
Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський вже заявив "про примусове, з 1 вересня 2021 року, переведення на карти всіх пенсіонерів, крім інвалідів 1 групи, тих, хто не ходять і тих, кому за 80 років".