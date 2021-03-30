Майже всіх пенсіонерів переведуть в банки. В "Укрпошті" незадоволені

"Минсоц вносить завтра проект постанови про примусове, з 1 вересня 2021 року, переведення на карти всіх пенсіонерів, крім інвалідів 1 групи, тих, що не ходять, і тих, кому за 80 років. Тобто пенсіонерам буде примусово відкрито рахунок (вгадайте де?). Це в країні, де банки і банкомати присутні в 4% населених пунктів і часто найближчий на відстані 50-60 км", - написав він.

Смілянський повідомив, що зараз через "Укрпошту" отримують пенсії 3,5 млн осіб.

За його даними, пенсіонери, які не входять у визначены категорії, будуть оплачувати доставку самостійно.

"Вгадайте хто, згідно з постановою, сплатить доставку грошей до села з банку, якщо пенсіонер не зможе туди доїхати? Правильно. Сам пенсіонер", - повідомив гендиректор "Укрпошти".

Що пропонує Мінсоцполітики

Раніше Міністерство соціальної політики підготувало проект постанови Кабміну "Про додаткові заходи щодо організації виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України".

Проектом акта пропонується запровадити конкурсний відбір з виплати та доставки пенсій та грошової допомоги для операторів поштового зв’язку. З переможцями такого конкурсу будуть укладені договори про виплату та доставку пенсій, грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів.

Згідно з проектом, для забезпечення доставки пенсій уповноважений банк на договірних засадах може залучати операторів поштового зв’язку. Оплата послуг з доставки додому проводиться одержувачами самостійно.

"Доставка пенсій та грошової допомоги додому одержувачам із числа осіб з інвалідністю І групи, осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду, осіб, які досягли 80-річного віку, оплачується органами Пенсійного фонду України, органами соціального захисту населення шляхом відшкодування уповноваженому банку вартості таких послуг", - йдеться в документі.

Тарифи на доставку не можуть бути більшими від тарифів, затверджених Кабінетом міністрів.