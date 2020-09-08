У пенсіонерів з ОРДЛО після карантину буде місяць на верифікацію, - Резніков

Після скасування карантину в Україні у пенсіонерів, які фактично проживають на окупованому Донбасі, буде місяць на верифікацію у відділеннях "Ощадбанку". Сам банк готовий виплачувати гроші, як тільки люди прийдуть до відділення.

Про це в інтерв'ю "Фактам" розповів віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, на час карантину для переселенців відклали обов'язок кожні 60 днів підтверджувати статус.

"Після того як офіційно скасують карантин буде 30 днів, щоб в спокійному режимі, не нервуючи, приїхати і провести верифікацію. З цього приводу нехай ніхто не хвилюється. "Ощадбанк" депонує ці гроші і готовий виплачувати їх, як тільки люди прийдуть до відділення банку", - зазначив Рєзніков.

Він підкреслив, що після відкриття КПВВ на підконтрольну територію кинеться велика кількість пенсіонерів, що може створити дискомфорт.

"Зараз ми з моїм колегою віце-прем'єр-міністром Михайлом Федоровим, що відповідає за цифрову трансформацію в країні, модернізуємо додаток "Дія", який дозволить в тому числі комунікувати з пенсіонерами-ВПО і пропонувати їм реєструватися, створювати особисті кабінети і записуватися в електронну чергу. Тобто ми готуємося до того, щоб вони отримали свої гроші", - додав Резніков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що близько 500 тисяч із півтора мільйона переселенців насправді проживають на окупованому Донбасі.

До цього міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що питання пенсій жителям Донбасу має вирішуватися в правовому полі України.