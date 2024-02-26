У пенсионеров просят данные для идентификации. ПФУ предупредил о новом мошенничестве в Украине

По данным ПФУ, злоумышленники выдают себя за сотрудников Пенсионного фонда. Они просят предоставить им реквизиты банковских карт, так как это якобы необходимо для успешного осуществления идентификации или подачи заявки на проведение процедуры.

В ведомстве заверили: ПФУ не нужно знать такую личную информацию пенсионеров, чтобы верифицировать личность.

"Официально заявляем, что ни для подачи заявления на проведение физической идентификации с помощью видеоконференцсвязи, ни для продления или возобновления выплат уполномоченные работники Фонда не используют информацию о реквизитах банковских карт", - говорится в сообщении.

Следует добавить, что пенсионеры могут пройти идентификацию тремя способами:

лично в отделении Сбербанка;

с помощью Действие.Подпись;

в режиме видеоконференции.

Зарплаты в Украине

Недавно Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за 2023 год, учитываемый для расчета пенсии. Средняя зарплата выросла на 7,0% (на 932,25 грн) до 14 308,46 грн.

Однако среднегодовая инфляция в Украине в 2023 году составила 12,9%. Поэтому реальная зарплата украинцев в прошлом году снова сократилась – примерно на 5%.

В 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5%.

Кроме того, правительство ожидает, что зарплата составит 25732 гривен в 2025 году и 30260 гривен в 2026 году.

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