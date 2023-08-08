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Пенсионеры и ВПЛ смогут пройти идентификацию в Сбербанке по видеосвязи

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Вторник 08 августа 2023 15:58
Пенсионеры и ВПЛ смогут пройти идентификацию в Сбербанке по видеосвязи Фото: пенсионеры и ВПЛ смогут пройти идентификацию в Сбербанке по видеосвязи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Кабмин внес изменения в постановление КМУ от 30.08.1999 №1596 "Об утверждении Порядка выплаты пенсий и пособий через текущие счета в банках".

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале написал представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

Согласно изменениям, внутренне перемещенным лицам не будет прекращаться проведение выплат "Ощадбанком" до введения военного положения в Украине. Речь идет о ВПЛ относительно которых до 31.12.2023 проводится физическая идентификация.

Кроме того, были расширены способы прохождения идентификации, в частности, предусмотрена возможность прохождения идентификации с использованием видеоконференцсвязи и в дипломатическом представительстве или консульском учреждении для находящихся за рубежом.

Напомним, ранее государственный Сбербанк в связи с военным положением продлил до 31 августа 2023 года срок действия всех платежных карточек, в том числе для ВПЛ.

Продолжение происходит автоматически для карточек, срок которых истекает с февраля 2022 года.

Кроме того, сеть отделений Ощадбанка является второй с численностью в Украине – 1183 отделения. В 2023 году банк перестал их сокращать.

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