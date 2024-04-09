В Украине действует более 200 университетов для пенсионеров, - Минсоцполитики

Благодаря программе "Университеты третьего возраста" пенсионеры и люди предпенсионного возраста могут овладеть новыми знаниями. В Украине действует более 200 соответствующих учреждений.

Как рассказала заместитель министра социальной политики Ульяна Токарева, сейчас в Украине функционирует более 200 соответствующих учебных заведений, услугами которых в течение 2023 года воспользовались более 23 тысяч человек.

"Программа достаточно эффективна для поддержки пожилых людей. Во-первых, именно там желающие могут получить важные цифровые навыки, есть общины, где преподаются курсы иностранных языков для людей старшего возраста", - рассказала Токарева.

В то же время заместитель министра отметила, что это не единственная программа социальной поддержки для пожилых людей. Более 20 тысяч социальных работников и социальных работников ежедневно работают с людьми старшего возраста, а также людьми с инвалидностью.

"Прежде всего мы обращаем внимание и тех людей старшего возраста, которые не могут выполнять сами привычную работу, им нужна посторонняя поддержка. Здесь мы смотрим на потребности каждого отдельного человека. Это может быть базовая поддержка или налаживание социальной работы. Сейчас очень много сервисов, которые предоставляют услуги онлайн, очень часто социальные работники получают именно такие запросы - помочь освоить онлайн-сервисы. Это также отдельный вид поддержки для людей старшего возраста", - пояснила Токарева.