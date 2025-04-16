Пенсионеры и безработные. Эксперт оценил, сколько беженцев вернется в Украину

В Украину в целом могут вернуться около 30% беженцев. Однако, это преимущественно будут пенсионеры и безработные.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал макроэкономист, банкир, доктор экономических наук, эксперт в сфере миграционной политики Андрей Гайдуцкий.
По словам Гайдуцкого, чтобы выяснить, какая часть беженцев может вернуться в Украину, стоит проанализировать их социальный состав за рубежом. Согласно данным опроса Info Sapiens по заказу Центра экономических стратегий, по состоянию на начало 2025-го, портрет выглядит следующим образом:
"Считаю, в условиях наступления мира вернутся около 30%, в основном это будут пенсионеры, безработные и небольшая часть из каждой другой группы", - добавил он.
Гайдуцкий пояснил, что оснований для массового возвращения беженцев нет, поскольку доходы в Украине не приближаются к доходам в странах пребывания украинцев.
"Считается, что мигрант готов вернуться, если уровень оплаты труда на родине хотя бы в два раза меньше, чем в стране его трудоустройства, ведь ему не нужно платить за аренду жилья на родине. Но сейчас в Украине зарплаты в четыре раза ниже, чем в Польше, и в 7-8 раз - по сравнению с Германией", - отметил эксперт.
Гайдуцкий отметил, что, для того, чтобы украинец вернулся из Польши, его заработную плату в Украине придется повысить в 2 раза, а в случае с Германией - в 4 раза. Однако возникает вопрос: будет ли такой работник интересен украинскому работодателю при таких условиях? Именно поэтому в европейских странах правительства, как правило, не внедряют масштабные программы по возвращению собственных мигрантов, поскольку это требует значительных затрат.
Из-за полномасштабной войны миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома и выехать за границу. Большинство из них поселилось в странах Европейского Союза (ЕС). Часть украинцев постепенно интегрируется в новые общины, однако есть и те, кто желает вернуться домой после завершения войны.
Гайдуцкий также объяснил, отправят ли домой беженцев из ЕС после завершения войны в Украине.
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