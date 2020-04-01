Пенсіонерам старше 80 років планують виплатити по 500 гривень на час карантину

Кабінет міністрів планує виділити доплати 500 гривень для пенсіонерів, які старші 80 років на період карантину. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засіданні уряду.

Як зазначив Шмигаль, на сьогоднішньому засіданні уряд розгляне ряд важливих питань, що стосуються пенсійного забезпечення.

"А саме, встановлення додаткової щомісячної виплати у розмірі 500 гривень для пенсіонерів, які старше 80-ти років", - сказав він.

Крім того, Кабмін розгляне питання виплат одноразової грошової допомоги у розмірі 1 тисяча гривень, пенсіонерам, які отримують менше 5 тисяч гривень.

"У квітні місяці, і перший і другий пункт", - заявив Шмигаль

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", майже дві третини (63%) опитаних українців заявили їх заощаджень, за умови припинення отримання доходів, вистачить менше, ніж на місяць.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що в рамках боротьби з коронавірусом українські пенсіонери отримають додаткову виплату на 1 тис. грн.