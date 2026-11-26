Деньги, которые пенсионер не успел получить, могут забрать родственники. Но не все: все зависит от того, кто жил вместе с ним и кто находился на его иждивении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины. .
Недополученную пенсию выплачивают за период до месяца смерти пенсионера. Деньги получают члены его семьи, жившие вместе с ним в день смерти.
Отдельное правило для нетрудоспособных членов семьи, которые были на содержании пенсионера. Они имеют право на выплату, даже если жили отдельно от него.
Заявление можно подать в сервисном центре Пенсионного фонда или дистанционно через веб-портал электронных услуг Фонда. Перечень документов в обоих случаях одинаков.
Вместе с заявлением необходимо предоставить свидетельство о смерти, документы о родстве с умершим и документ, удостоверяющий личность заявителя. Также требуются реквизиты банковского счета, а также паспорт или другие документы, подтверждающие проживание с пенсионером в день его смерти.
Нетрудоспособные члены семьи дополнительно представляют документы, подтверждающие: они были на содержании умершего.
Если недополученная пенсия вошла в состав наследства, в заявление добавляют свидетельство о праве на наследство. Также нужны документ, удостоверяющий личность заявителя, и свидетельство о смерти.
Есть исключение для пенсий, назначенных по закону. Такие деньги не входят в наследство. Их выплачивают по обращению, поступившему не позднее чем через 6 месяцев после смерти пенсионера.
Днем обращения считается день, когда орган Фонда принял заявление со всеми необходимыми документами. Если заявление подается через веб-портал, это дата его регистрации со сканированными копиями документов.
Пенсию засчитывают на текущий банковский счет человека. Если счета нет, выплату можно получить через международную платежную систему "Быстрая копейка" в любом отделении Сбербанка. С собой нужны паспорт и идентификационный код.
Напомним, что в декабре пенсии выплачивают с 4 по 25 число.
Те, кто получает деньги на банковскую карту, обычно получают выплату до 10 числа.
Также мы писали, что части пенсионеров нужно пройти идентификацию до 31 декабря 2026, иначе выплату могут прекратить.
Это касается тех, кто не менее 183 дней в году находится за границей и людей на временно оккупированных территориях.