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У Пенсільванії та Мічигані відхилили позови прихильників Трампа про недійсність голосів

США, Субота 14 листопада 2020 05:10
У Пенсільванії та Мічигані відхилили позови прихильників Трампа про недійсність голосів
Фото: Дональд Трамп (facebook com WhiteHouse)
Автор: РБК-Україна

Федеральний суд Філадельфії, штат Пенсільванія, відхилив позов республіканців про визнання недійсними 9,3 тисячі бюлетенів на виборах президента США. Мова йде про бюлетені, які надійшли поштою.

Про це повідомляє CBS.

Республіканська партія клопотала про те, що бюлетені нібито були надіслані після дня голосування 3 листопада.

Суддя Брукс Сміт зазначив, що всі "законні голоси повинні бути враховані".

Також, за даними Bloomberg, в Мічигані був відхилений позов прихильників Дональда Трампа, які хотіли зупинити оголошення результатів в Детройті.

Нагадаємо, адвокати зі штабу Трампа відкликали судовий позов з вимогою перерахувати голоси на виборах у штаті Аризона. Штаб Трампа прийшов до висновку, що це не допоможе Трампу здобути перемогу в цьому штаті.

РБК-Україна в матеріалі "Трамп не здається. Чи зможе Байден втримати перемогу і що буде далі" писало про те, чому Трамп чіпляється за Білий дім, а також, хто може зайняти ключові посади в адміністрації Байдена.

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