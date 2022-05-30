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Пенсії в Україні з червня збільшать, але не для всіх

Фото: Міністр соціальної політики Марина Лазебна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України проведе плановий перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Додаткові виплати почнуться з червня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соціальної політики Марини Лазебної під час телемарафону.

"Зараз ми проводимо автоматичне перерахування пенсій працюючим пенсіонерам", - сказала вона.

За її словами, є складнощі по звітності роботодавців, де працюють пенсіонери. "Тому за травень Пенсійний фонд зробить перерахунок і працюючі пенсіонери починаючи з червня будуть отримувати перераховані пенсії, але виплати будуть йти і за квітень, і за травень. Тому що по законодавству автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам проводиться з квітня", - повідомила міністр.

"З червня працюючі пенсіонери отримають підвищення", - додала Лазебна.

Нагадаємо, Пенсійний фонд проведе плановий перерахунок у 2022 році. Додаткові виплати зможуть отримати люди, які вийшли на пенсію протягом останніх двох років та продовжують працювати.

У 2021 році Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Перераховано пенсії 633,0 тисячам пенсіонерів. Збільшено пенсії 313,0 тисячам пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав 193,32 гривні.

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