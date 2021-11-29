Пенсії та субсидії в декілька кліків: на порталі "Дія" запустили нові послуги

Повідомляється, що сьогодні були представлені 7 нових соціальних послуг, які тепер доступні на порталі "Дія":
Оформлення субсидій. Раніше, щоб оформити субсидію, треба було йти в Центр надання адмінпослуг, заповнювати заяву, приносити купу папірців або навіть їхати в райцентр. Зараз достатньо подати заяву на порталі "Дія" і підписати своїм КЕП.
На оформлення піде до 30 хвилин, при цьому не треба ніяких ксерокопій. Заява автоматично надійде до органів соцзахисту, які призначають субсидії. Крім того, субсидія на більшість послуг ЖКГ триватиме автоматично.
Призначення та перерахунок пенсій. Щорічно 400 тисяч українців оформляють пенсію, а майже 900 тисяч подають заяву на її перерахунок. Тепер все це можна зробити на порталі "Дія", не втрачаючи час в чергах. Для цього треба заповнити анкету, завантажити документи і відправити заявку. Крім того, скорочено кількість документів, полів для заповнення і час очікування.
ОК-5, ОК-7, виписка з Реєстру застрахованих осіб та довідка про доходи пенсіонера. ОК - 5 і ОК-7 - це довідки про трудовий і страховий стаж. Тепер їх можна згенерувати на порталі "Дія". Те саме стосується і виписки з Реєстру застрахованих осіб та довідки про доходи пенсіонера. Необхідна довідка сформується і надійде на електронну пошту.