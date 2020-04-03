Пенсії і соцдопомоги перепризначатимуться автоматично на час карантину

В Україні на період карантину через пандемію коронавірусу пенсії та державні соціальні допомоги будуть перепризначені автоматично. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Зокрема, законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)" було врегульовано питання продовження виплати на період карантину всіх пенсій і допомог людям, у яких на цей час припадає перекомісія МСЕК та ЛКК про встановлення інвалідності та перепризначення (продовження) пенсій та допомог на новий період, без заяв та без будь-яких документів.

"Після закінчення терміну дії карантину або обмежувальних заходів орган соціального захисту населення або управління Пенсійного фонду здійснить перерахунок розміру виплаченої державної соціальної допомоги або пенсії на підставі поданої особою заяви (результатів переогляду медико-соціальної експертизи) та необхідних документів", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, уряд України продовжить карантинні заходи для літніх людей, школярів і студентів.

Як писало РБК-Україна раніше, закон для підтримки населення і бізнесу в умовах карантину через поширення коронавірусу у п'ятницю, 3 квітня, набрав чинності.