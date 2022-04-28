Пенсії за квітень в Україні профінансували на 100%

За даними прес-служби, спрямовано:

10,9 млрд гривень - на виплату пенсій через Укрпошту,

37,6 млрд гривень - на виплату пенсій через уповноважені банки.

Уповноважені банки зарахували на рахунки пенсіонерів 100% виплат. За повідомленням "Укрпошти" доставлено 87,39% профінансованої суми за квітень.

Пенсійний фонд ще до 22 квітня спрямував до банків та Укрпошти 100% коштів, необхідних на виплату пенсій квітня. Банки зарахували всі 100% коштів на рахунки пенсіонерів.

"Звичайно, складніша ситуація з доставкою пенсії за місцем проживання у населених пунктах, де відбуваються воєнні дії, або які оточені ворогом. Це вдається не скрізь. Але працівники Укрпошти, попри небезпеку та складнощі, вже забезпечили доставку більше 87% профінансованих пенсій", - зазначила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Відзначимо, пенсії українців в результаті індексації з 1 березня 2022 року в середньому зросли на 380 гривень. Підвищені пенсії отримали близько 10 млн одержувачів.