Пенсії у 2022 році підвищать у 12 етапів: хто отримає виплати

За її словами, у січні буде зроблено перерахунки для ліквідаторів ЧАЕС з інвалідністю. Продовжиться підвищення пенсій для 65-річних через зростання мінімальної зарплати.

Жінкам, які народилися 1962 року, наступного року почнуть нараховуватись пенсії після досягнення ними нового пенсійного віку. "Ми помітили, що їхні пенсії могли виявитися меншими за ті, що нараховувалися торік. Тому запровадили підвищуючий коефіцієнт 9%", - сказала вона.

Лазебна повідомила, що далі буде індексація пенсій з 1 березня.

Крім того, з жовтня наступного року розширюється доплати до пенсії літнім людям для категорії пенсіонерів від 70 до 75 років. Також мінімальна пенсійна виплата для людей віком від 70 років зі стажем 30/35 років буде 3000 гривень.

Також у держбюджеті закладено зростання прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність (мінімальної пенсії), на 8,2%. Мінімальна пенсія становитиме з 1 січня - 1934 гривні, з 1 липня - 2027 гривень, з 1 грудня - 2093 гривні.