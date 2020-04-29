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Пенс відмовився одягати маску під час візиту у клініку

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 08:01
Пенс відмовився одягати маску під час візиту у клініку
Фото: Майк Пенс (floridapolitics.com)

За словами Пенса, він не хворий на коронавірус, а маска потрібна, щоб не заражати інших

Віце-президент США Майкл Пенс відмовився одягати захисну маску на обличчя під час візиту у клініку Майо в штаті Міннесота. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NPR.

За словами Пенса, він не хворий на коронавірус, а маска потрібна, щоб не заражати інших.

"Як віце-президент США я регулярно проходжу тести на коронавірус, і кожен, хто навколо мене, також проходить тестування. І оскільки у мене немає коронавірусу, я подумав, що було б гарно бути тут, мати можливість поговорити з цими науковцями, цим неймовірним медичним персоналом, подивитися їм в очі та сказати спасибі", - заявив Пенс.

Віцепрезидент США пояснив, що рекомендації Центру контролю за захворюваннями (CDC) щодо носіння масок в громадських місцях спрямовані на те, щоби самому не заразити інших.

Нагадаємо, у США кількість жертв коронавірусу COVID-19 перевищила втрати американської армії під час війни у В'єтнамі. Від коронавірусу нового типу в США померло 58 365 осіб, у той час як за більш ніж десятиліття бойових дій у В'єтнамі загинули 58 220 людей.

Количество зараженных коронавирусом в Соединенных Штатах 28 апреля, превысило один миллион человек.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиМайк ПенсКоронавірус
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