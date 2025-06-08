В ад - только мужчины: что изображено на древних фресках Кирилловской церкви

В сердце древнего Киева, среди жилых массивов и зеленых холмов, стоит Кирилловская церковь - уникальный храм XII века, который хранит дух Киевской Руси. Ее фрески - это не просто росписи, а визуальное послание из глубины веков. Среди них - изображения ада, апокалипсиса и даже символический вход в рай, куда, как оказывается, ведут только женщин.

Страшный суд на стенах храма

Одна из самых ценных частей Кирилловской церкви - фрески в притворе, посвященные тематике Страшного суда. Цикл, созданный еще в XII веке, считается самым древним и самым детализированным среди всех сохранившихся в древнеруськом искусстве.





Сцены ада на фресках (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Слева - притча о богаче и Лазаре, которая описывает адские муки для тех, кто жил в роскоши, забыв о ближних. Справа - сцены с мучениями грешников: гневные ангелы, зловещие образы, горящие фигуры - все это должно было напомнить человеку о цене земных поступков.

Апокалипсис на фреске "Ангел сворачивает небо"

Кульминацией является уникальная фреска "Ангел сворачивает небо". Она иллюстрирует откровение Иоанна Богослова - последнюю книгу Библии. Сюжет поражает: ангел усилием сворачивает небо, как свиток, в момент, когда Вселенная прекращает существование.

Эта сцена считается одним из наивысших достижений украинского фрескового искусства XII века. И что редко - она сохранила даже первоначальную надпись, что делает ее настоящей жемчужиной.



Фреска "Ангел сворачивает небо" (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Рядом - сцены рая, которые воссоздал на рубеже XIX-XX веков украинский художник Иван Ижакевич. Первоначальные фрески не сохранились, поэтому он вдохновлялся росписями из храма во Владимире.

В центре - райский сад, Богородица в сопровождении архангелов Михаила и Гавриила. А внизу - праведники во главе с апостолом Петром идут к вечной жизни. И тут - неожиданность: все праведники - женщины. А мужчины, как говорит Марина Пронина, изображены исключительно среди грешников в аду.



Сцены рая, автор Иван Ижакевич (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

"Мужчины отвечают не только за себя, но и за своих жен и семью. А женщина хоть бы за себя отвечала", - объясняет она эту богословскую логику.

Конфеты и Богородица

Интересная история связана и с еще одной работой Ивана Ижакевича - образом Богородицы Оранты. Художник создал ее в 18 лет, только что завершив рисовальную школу Мурашко. Он долго не решался писать этот образ и, по легенде, вдохновился... рисунком красивой девушки на коробке конфет. Однако, несмотря на юный возраст и необычный источник вдохновения, придерживался всех канонов иконописи.



Оранта авторства Ивана Ижакевича (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Кирилловская церковь возведена в середине XII века князем Всеволодом Ольговичем. Она пережила монгольское нашествие, разрушения, советские гонения на религию - и сохранила уникальные фрески, несущие не только художественную, но и духовную память украинского народа. Она является частью Национального заповедника "София Киевская".