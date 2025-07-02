Пекин блокирует "Мавики": сможет ли Украина заменить китайские дроны на фронте

Mavic впервые массово появились в украинских подразделениях примерно в 2017-2018 годах. Mavic Pro Platinum заменили Mavic 2 Pro. Они были компактнее, тише и имели лучшую камеру. Эти дроны стали "рабочей лошадкой" для передовой – можно поднять за минуту и быстро передать координаты цели.

С началом полномасштабного вторжения спрос на Mavic вырос в десятки раз. Волонтеры свозили их со всего мира, а государство начало централизованно закупать тысячи дронов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в 2023 году публично заявил, что Украина "выкупает до 60% мирового производства Mavic". Эти дроны массово пошли в подразделения, что позволило повысить точность разведки, эффективность артиллерийских ударов и даже проводить эвакуационные операции. На пике популярности Mavic был дроном, без которого не представляли ни одной ротации на передовой.

Нехватка "Мавиков" на фронте

Компания DJI весной 2025 года официально сняла с производства дроны серии Mavic 3. На ее место пришла новая линейка – Mavic 4 Pro, презентация которой состоялась в мае. По данным производителя, новые модели имеют усовершенствованные сенсоры, улучшенную устойчивость к помехам и большее время полета. В то же время, будут ли Mavic 4 поставляться в Украину, пока неизвестно.

В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что китайский дрон Mavic открыт для россиян, но закрыт для украинцев. По его словам, Китай прекратил продажу дронов Киеву и другим европейским странам, продолжая поставки России.

В батальоне беспилотных систем ANTARES бригады "Рубеж" нехватку "Мавиков" начали ощущать еще год назад. По словам начальника штаба подразделения Самира Махмудова, уже тогда стало очевидно, что партии дронов ограничиваются, закупки усложняются, а поставки приходится перераспределять между фронтами.

Mavic остается ключевым средством для ближней разведки: именно с его помощью украинские силы корректируют артиллерию, следят за пехотными позициями, ведут мониторинг. Махмудов отмечает, что сила "Мавиков" – в стабильном фабричном производстве и хорошо отлаженной системе связи.

Mavic до сих пор важен в ведении ближней разведки: для корректировки огня артиллерии, наблюдения (фото: Getty Images)

Командование Сил беспилотных систем ВСУ в комментарии РБК-Украина подчеркивает, что со стороны китайских производителей действительно наблюдаются неофициальные ограничения.

"Они (ограничения, – ред.) повлияли на поставки отдельных моделей коммерческих БПЛА, в частности из-за увеличения сроков доставки, роста стоимости продукции, а также необходимости применения более сложных логистических решений", – пояснили изданию.

В условиях сокращения поставок китайских дронов военные ищут решения самостоятельно. Часть из них уже начала постепенный переход на украинские коптеры. По словам Самира Махмудова из батальона ANTARES, подразделения "выкручиваются с помощью системы "Ебаллов" (предусматривает передачу БПЛА лучшим подразделениям, согласно их эффективности по поражению живой силы и личного состава противника, – ред. Основной акцент – на средства, которые можно обслуживать и масштабировать в условиях войны".

Командир взвода ударных БПЛА 109 бригады ТРО ВСУ Егор Фирсов в комментарии РБК-Украина подтверждает: "Мы знаем есть ряд новых аналогов от других иностранных производителей. И ищем альтернативы, как их покупать". Иными словами, поиск решений продолжается не только в штабах, но и на уровне малых групп, которые самостоятельно ищут выход из ситуации.

Для того, чтобы свести проблему к минимуму, в Минобороны выступили с инициативой, которая позволяет бригадам самостоятельно закупать дроны. На сегодня украинские производители уже могут производить около 4 млн дронов в год, из них 1,5 млн БПЛА уже получили бойцы на фронте. Из них определенное количество коптеров бригады закупили самостоятельно, но пока эта опция довольно сложно имплементируется в рутину самих военных, о чем рассказал Министр обороны Украины Рустем Умеров во время закрытой встречи с журналистами.

"Сейчас с нашим департаментом финансов анализируем и видим, что не все бригады эти средства тратят. Кто-то потом из комбригов говорит: "Господин министр, у меня некому закупать", у кого-то закупщики боятся тратить, кто-то не умеет", – рассказал Умеров.

Поэтому Агентство оборонных закупок вводит DOT Chain Defence – своеобразный "маркетплейс" дронов, где каждая бригада может заказать то, что ей нужно, а АОЗ это оплачивает. По крайней мере так это должно работать, но как это будет выглядеть на практике – пока неизвестно.

Поставки китайских дронов сокращаются, и военные ищут альтернативы (фото: Getty Images)

Mavic остается основой, но тренд – на смену

Любое осложнение логистики для Сил обороны – тревожный сигнал, и дроны не являются исключением, говорит глава ОО "Аэроразведка" Ярослав Гончар. Несмотря на это, он не считает ситуацию с ограничением поставок критической.

По его словам, Mavic остается одним из лучших разведывательных дронов переднего края, и любой дефицит таких дронов сразу заметен на поле боя.

В Силах беспилотных систем также говорят, что китайские дроны до сих пор составляют заметную часть флота на линии боевого соприкосновения. Однако наблюдается устойчивый тренд к росту украинских компаний-производителей коптеров.

Среди альтернатив, которые сейчас реально используются в подразделениях, Гончар называет дроны Autel, хотя их доля использования не превышает 5% по сравнению с Mavic. Также есть отдельные примеры использования украинских БПЛА-разведчиков, например, дрона "Линза", однако их количество пока остается незначительным. СБС отмечает, что такие платформы как "Мамба", "Шарк" или "Валькирия" уже активно используются, а отдельные модели рассматриваются как потенциальная замена Mavic во вспомогательных и разведывательных задачах.

"К ключевым требованиям относятся устойчивость к РЭБ, продолжительность полета не менее 40 минут в боевых условиях, модульная архитектура (замена сенсоров, модернизация), качественный тепловизионный модуль, открытая программная архитектура с возможностью интеграции в тактические системы управления, удобство в развертывании и эксплуатации в полевых условиях. Эти критерии лежат в основе технических требований к новым решениям", – отмечают в СБС.

На вопрос, тестировались ли западные модели вроде Parrot Anafi USA, Skydio X2 или Teal Golden Eagle, в Силах беспилотных систем отвечают утвердительно. Эти дроны имеют высокие показатели качества, однако в полевых условиях оказываются дорогими, сложными в обслуживании и логистически уязвимыми.

СБС считают целесообразной разработку централизованной государственной программы перехода на дроны некитайского происхождения. Такая программа должна включать закупку тестовых партий, стандартизацию платформ, привлечение международной поддержки и избежание чрезмерной фрагментации производства.

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины в комментарии РБК-Украина подтверждает: в государстве уже создано не менее десяти аналогов китайского квадрокоптера DJI Mavic. Один из них – разведывательный дрон "Шмавик". Названия компаний-производителей не разглашаются из соображений безопасности.

Сейчас нужна централизованная госпрограмма перехода на дроны не из Китая, считают эксперты (фото: Getty Images)

Китай стимулирует развитие – но не безболезненно

Вадим Горюшко, директор компании VPP Invest, которая занимается производством дронов, убежден: хотя текущий кризис болезненный, он дает импульс к развитию. По его мнению, действия Китая фактически стимулировали Украину переориентироваться на собственное производство.

"Плохо, что это происходит достаточно стремительно, когда на фронте происходит определенный вакуум. Но я думаю, еще один-два квартала и у нас будет полная независимость от Китая. То есть Китай сам стимулировал развал этого дронного направления. Китайские компании, которые видят себя стратегически в этой сфере, покидают страну, и перемещают свои производства, чтобы не иметь все эти ограничения", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Горюшко обращает внимание на осложнения с экспортом ключевых материалов. В частности, китайские таможни блокируют даже такие комплектующие, как вольфрамовые фрезы для обработки карбона. Подобные проблемы возникали и с самим карбоном. Несмотря на это, украинские производители адаптируются: налаживают локальное производство моторов, корпусов, осваивают различные типы технологий.

Повторить DJI Mavic технологически невозможно, говорит Горюшко. Этот дрон – результат многолетних инвестиций и усовершенствований. Но Украина способна создать платформу, которая будет более надежной, адаптивной и выгодной в долгосрочной перспективе. По его словам, украинские производители экспериментируют, развиваются и их дроны в близком будущем могут превзойти китайские.

В ответе на запрос РБК-Украина Минстратегпром сообщило, что Украина расширила инструменты поддержки отечественного производителя. В частности, постановлениями правительства дроны и их части были освобождены от пошлин и НДС, а производителям, которые участвуют в развитии оборонно-промышленного комплекса, предоставляется компенсация по кредитам.

"Целью изменений является создание благоприятных условий для разработки дронов, которые используют оптический кабель для управления и передачи видеосигнала", – говорится в сообщении.

Ведомство также отмечает, что развитие украинской беспилотной отрасли происходит через государственную платформу Brave1 и испытательный проект "Железный полигон", где компании имеют возможность проводить тестирование в условиях, приближенных к боевым. Среди доступных инструментов – профессиональные консультации, обратная связь от военных, техническая экспертиза и многократный доступ к инфраструктуре для проверки своих разработок.

DJI Mavic - результат многолетних инвестиций и усовершенствований (фото: Getty Images)

Влияние на ударные операции

Несмотря на то, что дроны Mavic в основном используются для разведки, украинские подразделения давно адаптировали их под другие задачи – в частности, для сброса боеприпасов на ближних дистанциях. Однако со временем эту нишу все активнее стали занимать FPV-дроны, ставшие основой тактики ударных групп.

"Mavic – это 90% разведки. Они выполняют задачи именно как "глаза" бойца", – подчеркивает Егор Фирсов. По его словам, на ударные миссии блокировка китайских коптеров повлияла значительно меньше.

В то же время и FPV-сегмент частично зависит от Китая – прежде всего в поставках электроники и моторов. Однако и здесь Украина сделала прорыв: в конце 2024 года компания Vyriy Drone собрала первый образец FPV-дрона полностью из украинских комплектующих. Это первый шаг к независимости от импорта в наиболее динамичном сегменте фронтовой аэроразведки.