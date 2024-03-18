RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пекин назвал несправедливой критику за помощь России и опроверг поставки оружия

Фото: Китай опроверг поставки оружия Москве
Автор: Александр Белоус

Китай не продает оружие летальное оружие сторонам вооруженного конфликта. Критика Пекина за помощь Москве является несправедливой.

Об этом заявил посол Китая в Швейцарии, Ван Шитин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью газете Neue Zuercher Zeitung.

"Я считаю эту критику Китая неоправданной и очень несправедливой. С самого начала конфликта Китай всегда поддерживал мирные переговоры", - сказал он.

По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин "несколько раз разговаривал по телефону с президентом России Путиным и президентом Украины Зеленским". Кроме того, прошли дискуссии с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Он напомнил о встрече министра иностранных дел Китая Ван И с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой на конференции по безопасности в Мюнхене. В частности, Ван И заявил, что "Китай не продает летальное оружие в регионы конфликтов и участвующим сторонам", рассказал посол.

"Китай активно продвигает мирные переговоры с самого начала кризиса. Мы очень надеемся, что мир будет скоро восстановлен и объективное решение будет найдено быстро", - сказал он.

Позиция Китая

Напомним, Пекин оказывал дипломатическую и экономическую поддержку России с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Торговля между странами резко выросла, а Москва обходит западные санкции с помощью Пекина.

По данным опроса группы "Рейтинг", в феврале 2024 года Китай перешел в категорию недружественных стран: 58% украинцев считают Китай враждебным, при том, что в июне прошлого года считали враждебной страной 34% опрошенных, а 52% - нейтральной.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайВойна России против Украины