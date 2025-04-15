Пекин мобилизует чиновников и дипломатов в ответ на торговую войну с США

По словам одного из источников агентства, чиновники по пропаганде Коммунистической партии сыграли ведущую роль в формировании ответа Китая, а правительственные спикеры разместили в социальных сетях видеоролики с бывшим лидером Мао Цзэдуном, который говорил, что "мы никогда не уступим".

По словам собеседников Reuters, в рамках "военного положения" сотрудникам в министерствах иностранных дел и торговли приказали отменить планы на отпуск и держать мобильные телефоны включенными круглосуточно. Ведомства, занимающиеся вопросами США, также были усилены.

В течение нескольких месяцев китайские дипломаты пытались установить канал связи высокого уровня с администрацией Трампа, чтобы защитить то, что китайский кабинет министров описывал в государственных СМИ как взаимовыгодные торговые отношения.

Оптимистично настроенные китайские обозреватели даже надеялись на большую сделку с Трампом по торговле, TikTok и, возможно, Тайваню.

Дипломаты Пекина взаимодействуют с правительствами других стран, против которых Трамп ввел тарифы, в частности, рассылают письма с просьбой о сотрудничестве. Два источника также рассказали, что контактировали с давними союзниками США в Европе, Японии и Южной Корее.

"Китай - ответственная большая страна. Мы выступаем против гегемонии не только для того, чтобы защитить наши собственные законные интересы, но и для того, чтобы отстаивать общие интересы международного сообщества", - говорится в заявлении китайского министерства иностранных дел.

В заявлении добавляется, что торговая война была начата США и навязана Китаю, и если США действительно хотят решить проблему путем диалога и переговоров, они должны прекратить оказывать чрезмерное давление.