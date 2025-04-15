Пекин мобилизует чиновников и дипломатов в ответ на торговую войну с США

Китай перевел гражданских чиновников в Пекине на "военное положение" и приказал начать дипломатические меры, направленные на то, чтобы поощрить другие страны отказаться от пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам одного из источников агентства, чиновники по пропаганде Коммунистической партии сыграли ведущую роль в формировании ответа Китая, а правительственные спикеры разместили в социальных сетях видеоролики с бывшим лидером Мао Цзэдуном, который говорил, что "мы никогда не уступим".
По словам собеседников Reuters, в рамках "военного положения" сотрудникам в министерствах иностранных дел и торговли приказали отменить планы на отпуск и держать мобильные телефоны включенными круглосуточно. Ведомства, занимающиеся вопросами США, также были усилены.
В течение нескольких месяцев китайские дипломаты пытались установить канал связи высокого уровня с администрацией Трампа, чтобы защитить то, что китайский кабинет министров описывал в государственных СМИ как взаимовыгодные торговые отношения.
Оптимистично настроенные китайские обозреватели даже надеялись на большую сделку с Трампом по торговле, TikTok и, возможно, Тайваню.
Дипломаты Пекина взаимодействуют с правительствами других стран, против которых Трамп ввел тарифы, в частности, рассылают письма с просьбой о сотрудничестве. Два источника также рассказали, что контактировали с давними союзниками США в Европе, Японии и Южной Корее.
"Китай - ответственная большая страна. Мы выступаем против гегемонии не только для того, чтобы защитить наши собственные законные интересы, но и для того, чтобы отстаивать общие интересы международного сообщества", - говорится в заявлении китайского министерства иностранных дел.
В заявлении добавляется, что торговая война была начата США и навязана Китаю, и если США действительно хотят решить проблему путем диалога и переговоров, они должны прекратить оказывать чрезмерное давление.
Напомним, Трамп заявил, что может предложить исключения из своего 10-процентного тарифа для большинства торговых партнеров США. В то же время он настаивал на том, что "достаточно близок" к минимальному уровню для стран, которые стремятся вести переговоры о торговых соглашениях.
2 апреля президент США ввел новые пошлины на импорт товаров из более чем 180 стран мира. Ставки колеблются от 10 до 54% в зависимости от страны и отдельных групп товаров и сырья.
Введение пошлин спровоцировало падение индексов на мировых фондовых рынках, в частности в США, в Китае и на Тайване.
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