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Адский удар украинской артиллерии: уничтожены гаубицы и склады противника (видео)

Фото: артиллерия ВСУ уничтожила гаубицы и склады россиян (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинская артиллерия атаковала позиции российских захватчиков. Были уничтожены вражеские гаубицы, склады и живая сила РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 44 отдельную артиллерийскую бригаду имени гетмана Даниила Апостола в Facebook.

"Операция - демилитаризация. Захватчики ежедневно испытывают адский огонь нашей артиллерии. Метким выстрелами уничтожены вражеские гаубицы Мста-Б, Д-30, полевые склады боеприпасов и личный состав противника", - говорится в сообщении.

 

Ситуация на фронте

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 178 боевых столкновений. Больше всего боев было на Покровском направлении - 75 атак отражали украинские военные. На Лиманском направлении враг атаковал 39 раз, а на Торецком направлении - 20 боев.

В Курской области Силы обороны Украины отбили 17 атак. Там враг нанес 22 авиаудара, сбросив 34 КАБа, и совершил 322 артобстрела.

Потери РФ с начала полномасштабной войны составляют более 923 тысяч человек. За минувшие сутки украинские воины ликвидировали еще 1330 россиян.

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