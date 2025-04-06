Адский удар украинской артиллерии: уничтожены гаубицы и склады противника (видео)

Ситуация на фронте

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 178 боевых столкновений. Больше всего боев было на Покровском направлении - 75 атак отражали украинские военные. На Лиманском направлении враг атаковал 39 раз, а на Торецком направлении - 20 боев.

В Курской области Силы обороны Украины отбили 17 атак. Там враг нанес 22 авиаудара, сбросив 34 КАБа, и совершил 322 артобстрела.

Потери РФ с начала полномасштабной войны составляют более 923 тысяч человек. За минувшие сутки украинские воины ликвидировали еще 1330 россиян.

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