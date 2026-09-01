"Адские" санкции Грэма зависли в Конгрессе США: законопроект убрали с голосования

Меньше месяца назад значительное двухпартийное большинство в Сенате США поддержало законопроект, предложенный Линдси Грэмом. Документ предусматривает ужесточение санкционного давления на Россию и ее торговых партнеров.

Однако в Палате представителей ситуация оказалась гораздо сложнее. Лидеры Республиканской партии исключили законопроект из списка документов, планирующих вынести на голосование на этой неделе.

После пятинедельного летнего перерыва республиканские законодатели собрались в Капитолии, но санкционный законопроект фактически не оказался среди их приоритетов.

Глава Комитета по вопросам регламента Палаты представителей Вирджиния Фокс заявила, что во время встречи глав комитетов о нем вообще не говорили.

На вопрос, может ли документ пройти через ее комитет перед вынесением на пленарное заседание, Фокс ответила: "Я не имею представления. Никто об этом не говорит".

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон также не дал четкого ответа на дальнейшую судьбу законопроекта. Он лишь отметил: "Увидим".

При этом Джонсон подчеркнул, что республиканцы традиционно занимают жесткую позицию по отношению к России.