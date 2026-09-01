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"Адские" санкции Грэма зависли в Конгрессе США: законопроект убрали с голосования

19:28 01.09.2026 Вт
2 мин
Часть республиканцев не спешит поддерживать новые ограничения против Москвы
aimg Мария Науменко
Фото: покойный сенатор США Линдси Грэм (Getty Images)

"Адские" санкции против России, которые продвигал покойный сенатор Линдси Грэм, столкнулись с новыми проблемами в Палате представителей США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Меньше месяца назад значительное двухпартийное большинство в Сенате США поддержало законопроект, предложенный Линдси Грэмом. Документ предусматривает ужесточение санкционного давления на Россию и ее торговых партнеров.

Однако в Палате представителей ситуация оказалась гораздо сложнее. Лидеры Республиканской партии исключили законопроект из списка документов, планирующих вынести на голосование на этой неделе.

После пятинедельного летнего перерыва республиканские законодатели собрались в Капитолии, но санкционный законопроект фактически не оказался среди их приоритетов.

Глава Комитета по вопросам регламента Палаты представителей Вирджиния Фокс заявила, что во время встречи глав комитетов о нем вообще не говорили.

На вопрос, может ли документ пройти через ее комитет перед вынесением на пленарное заседание, Фокс ответила: "Я не имею представления. Никто об этом не говорит".

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон также не дал четкого ответа на дальнейшую судьбу законопроекта. Он лишь отметил: "Увидим".

При этом Джонсон подчеркнул, что республиканцы традиционно занимают жесткую позицию по отношению к России.

Напомним, в начале июля Сенат США одобрил законопроект об "адских санкциях" против России и Ирана. Одним из его соавторов был покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Законопроект предусматривает введение первичных санкций, направленных против российского диктатора Владимира Путина, его ближайшего окружения, банков, государственных энергетических проектов и "теневого флота", а также пошлин в размере до 500% на прямой импорт из России.

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