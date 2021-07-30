Печерський суд відправив посадовця Міноборони під варту

Рішення по другому фігуранту справи - екс-детективу НАБУ Роману Ковтуну - суд винесе 2 серпня.

Запобіжний захід посадовцю Міноборони суд обрав за клопотанням Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіціі Офісу генпрокурора. Це друга спроба суду винести рішення. 28 липня підозрювані не з'явилися на засідання.

Нагадаємо, голова Південного управління капбудівництва Міноборони Василь Ракул і колишній детектив НАБУ Роман Ковтун звинувачуються в спробі отримати хабар від забудовника в розмірі 1 млн доларів. За це вони обіцяли будівельної компанії позитивно вирішити питання на конкурсі з будівництва житла для військовослужбовців в Одесі.

За даними Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, під час обшуків у підозрюваних вилучили документи, в яких заздалегідь було визначено переможця.

Затриманим інкримінують підготовку до вчинення шахрайства в особливо великих розмірах. Обом фігурантам було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14 і ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Передбачене покарання - позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна.