Під Печерським судом відбулася акція на підтримку керівника "Кузні на Рибальському"

Зокрема депутат з фракції "Європейська молідарність" Микола Княжицький наголосив, що справа проти бойового генерала Ігоря Павловського та директора "Кузні на Рибальському" Валерія Шандри є виключно політичною.

"Це виключно боротьба з політичними опонентами. Нічого іншого в цій справі немає. Застава така велика для того, щоб ця людина була у в’язниці", - наголосив він.

Депутат переконаний, що все це робиться для того, щоб на пропагандистських каналах крутити сюжети і розповідати про "зловживання", яких насправді немає.

"Ви ж розумієте, що мова йде про три кораблі, а сума застави вирахувана із замовлення на 100 кораблів, до яких ще навіть і справа не дійшла. Очевидно, це повна фальсифікація, шита білими нитками з піарною метою. Але внаслідок цього страждає підприємство, яке може працювати для України. Люди, які знаходяться у в’язниці, могли б працювати на благо України", - говорить Микола Княжицький.

Народна депутатка Марія Іонова також наголосила, що справа є політичною, тому працівники прийшли підтримати свого керівника.

"Прикро те, що таке унікальне підприємство зараз просто знищують, зупиняють роботу", - сказала представниця "ЄС". - Це судилище буде виграно у Європейському суді з прав людини. Я в цьому впевнена".

Працівниця "Кузні на Рибальському" Любов Яремчук розповідає, що робітники прийшли підтримати свого керівника та вимагають його звільнити з-під варти.

"Сьогодні ми прийшли підтримати нашого Голову правління. Колектив нашого заводу, як ви бачите, сьогодні тут, під стінами суду. Ми хочемо, щоб Валерія Шандру відпустили і дали можливість заводу працювати", - говорить вона.

Вона говорить про те, що на сьогодні чомусь ніхто не задається питанням про те, що катери, які виробляються на нашому заводі, будуть брати участь у святкуванні Дня Незалежності України.

"Тому хотілося, щоб завод працював, голова правління керував своїм колективом. Ми максимально підтримуємо нашого голову правління", - додає Любов Яремчук.

За її словами, на жаль, не один місяць на нашому заводі проводилися обшуки.

"Чомусь ніхто не задумується, що не дають працювати підприємству, яке може надавати робочі місця, виробляти катери, які захищатимуть кордони нашої держави, натомість закуповують катери виробництва інших країн", - каже працівниця заводу.

Співробітниця відділу маркетингу заводу "Кузня на Рибальському" Світлана Полюга зазначила, що наші три катери будуть брати участь у святкуванні Дня незалежності України.

"Вони зараз стоять в акваторії заводу. І ми розуміємо, що наш керівник зараз також мав би радіти з цього. Тому що він організував весь процес, він організував колектив, ми виготовили ці катери, вони виконують свої функції, оберігають наші кордони. Ми переконані, якби керівник був на місці, він би організував процес добудови інших катерів, тому що він високопрофесійний спеціаліст. Ми дуже сподіваємось, що рішення суду буде адекватним", - сказала вона.